Технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил неудовлетворительную оценку от технического комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича.

— Технический комитет РФС признал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро – 2020 неудовлетворительной. Несмотря на это, специалисту оказали доверие в дальнейшей работе на посту главного тренера команды, — говорится в сообщении.

21 июня Россия сыграла решающий матч с Данией. Итог игры 1:4. Россия покинула Евро-2020, не выйдя даже из группы. В четвертьфинал Евро-2020 вышли Швейцария, Испания, Бельгия, Италия, Чехия, Дания, Украина и Англия.