Спорт есть спорт: Путин прокомментировал поражение сборных России по хоккею и по футболу

Во время прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос о поражениях на чемпионатах по хоккею и футболу национальных сборных.

“Спорт есть спорт, есть и триумфы и поражения. И то, что и сборная по хоккею, и по футболу не отличились на последних чемпионатах. Это не может остаться незамеченным”, — сказал Путин.

Он заявил, что после поражения сборных России в чемпионатах по хоккею и по футболу нужно подумать о кадровых решениях.

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Напомним, российские футболисты не вышли из группы на Евро-2020, а хоккеисты уступили на чемпионате мира Канаде.