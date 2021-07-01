Общественники проверили состояние детских площадок в Никольском

Недавно на “горячую линию Общественной палаты России «Детские площадки — территория безопасности» поступило обращение от жительницы Тосненского района, она посетовала на состояние детской площадки в Никольском.

Речь шла о площадке на Комсомольской улице, 12. Общественники побывали там. Проблемы действительно есть: старое оборудование, отсутствует ливневка, плохое качество покрытия и уборка территории.

Глава администрации Екатерина Миклашевич отметила, что уже разработан проект обустройства этой детской площадки, на которой будет установлено и специальное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но поскольку выходит очень большая сумма — 3,8 млн, Никольское планирует заявиться в одну из областных целевых программ.

В прошлом году новые детские площадки появились на Комсомольской, 4, а также в деревне Пустынка. В этом году в Никольском будет построена спортивная площадка.

Ранее мы сообщали, что в Гатчине обустроят детские и спортивные площадки на 7 миллионов рублей. На них появятся качели, игровые комплексы, песочницы и карусели. Для взрослых оборудуют тренажеры для различных групп мышц и комплексы для лазания.