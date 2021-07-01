Большинство водоемов Ленобласти не соответствуют требованиям безопасности ни по качеству воды, ни по оборудованию и организации работы пляжей.

Ленобласть может возглавить российский антирейтинг по утонувшим людям. Об этом рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам управления МЧС по Ленобласти Геннадий Корсунов.

За последние 17 лет Ленобласть побила рекорд по количеству утопленников — только за июнь 2020 года на водоемах региона погибли 23 человека. По словам инспектора, большинство водоемов Ленобласти не соответствуют требованиям безопасности ни по качеству воды, ни по оборудованию и организации работы пляжей. В Ленинградской области плохая вода — нет ни одного водоема, где вода хорошая, считает Корсунов.

Ранее первое место в российском антирейтинге по утонувшим людям занимал Краснодарский край, однако теперь у Ленобласти есть все шансы выйти на первое место по погибшим на воде, отмечает Геннадий Корсунов.

В МЧС предупреждают не плавать в запрещенных и несанкционированных местах купания. Не стоит этого делать и в состоянии алкогольного опьянения, а за детьми нужно постоянно присматривать.