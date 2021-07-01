В Кировском районе без вести пропали два пенсионера

В Кировском районе Ленобласти разыскивают пропавших без вести 80-летнего мужчину и 78-летнюю женщину.

О местонахождении Игоря Степанов нет никакой информации с 26 июня. Он ушел в лес и не вернулся.

Лариса Сабадаш ушла 30 июня в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась домой. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Ранее волонтеры ПСО “Лиза Алерт” подвели итоги прошедшего месяца. Всего в мае поступило 275 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.