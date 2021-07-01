В Выборгском районе объявлен конкурс на должность главы администрации

Совет депутатов Выборгского района объявил конкурс на замещение должности главы администрации МО «Выборгский район».

Они также утвердили условия контракта и соответствующее положение. После конкурса будет проведено назначение на должность на срок не более пяти лет.

А пока исполнение обязанностей главы администрации Выборгского района возложили на Валерия Савинова. Ранее он был главой администрации Рощино.