В Выборгском районе объявлен конкурс на должность главы администрации

Совет депутатов Выборгского района объявил конкурс на замещение должности главы администрации МО «Выборгский район».
Они также утвердили условия контракта и соответствующее положение. После конкурса будет проведено назначение на должность на срок не более пяти лет.
А пока исполнение обязанностей главы администрации Выборгского района возложили на Валерия Савинова. Ранее он был главой администрации Рощино.
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30.06.2021 142