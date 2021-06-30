В выходные между Петербургом и Выборгом пустят дополнительные электрички

По выходным в июле между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные «Ласточки».

Пригородные поезда будут ходить 3, 4, 10, 11, 17 18, 14 и 25 июля. Как сообщает пресс-служба СЗППК, с Финляндского вокзала Петербурга поезд отправится в 11.53 и прибудет в Выборг в 13.08. Обратно «Ласточка» отправится в 18.35, в 19.34 поезд №7916 будет делать остановку на станции «Солнечное».

Более подробно с расписанием электричек можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.

Напомним, теперь «Ласточка» из Петербурга в Лугу останавливается в Толмачево. Также три дополнительных остановки делают электрички в Тихвин. Длительность остановок — всего 1 минута.