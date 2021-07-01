Чемпионат Мира по городошному спорту в Приозерске перенесен на год

Всему виной коронавирус. Чемпионат перенесен на 2022 год.

Планировалось, что соревнования пройдут в Приозерске в конце июля – начале августа 2021 года. Ранее проведение соревнований было запланировано на 2020 год.

Заявки на участие в Чемпионате подали спортсмены из России, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Сирии, Украины, Финляндии, Швеции, Эстонии и других стран.

Отметим, что городошный спорт, больше известный, как городки, имеют одну из самых богатых историй из всех олимпийских видов спорта.