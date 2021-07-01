Актер Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусом

У известного актера и музыканта Петра Мамонова диагностировали коронавирус. Оказалось, что он уже 5 дней находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает Интерфакс вечером, 1 июля со ссылкой на супругу артиста. На данный момент Мамонов находится в реанимации в одной из московских больниц.

Петр Мамонов является лидером музыкальной группы «Звуки Му», которую основал вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Также артист играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные его работы «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», «Шапито шоу» и «Остров».

Ранее стало известно о гибели Ростислава Гулбиса, звезды сериала «Полицейский с рублевки». Сообщалось, что у молодого актера произошел приступ панкреатита.