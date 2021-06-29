Умер Ростислав Гулбис, звезда сериала «Полицейский с рублевки»

Автор: Анастасия Щербакова
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В возрасте 32-х лет скончался российский актер Ростислав Гулбис, известный по ролям в фильмах и сериалах «Кома», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Полицейский с Рублевки».

О смерти молодого таланта стало известно во вторник, 29 июня.

По словам представителя актера Екатерины Гольцман, официальная причина смерти пока неизвестна. Однако по ее словам, уход из жизни молодого человека связан с врачебной ошибкой. Ранее у Ростислава Гулбиса было обострение панкреатита, сообщает издание Life.

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