«Полоса перекрыта, а ремонтных работ нет»: водители продолжают стоять в пробках на Мурманском шоссе

Автолюбители продолжают жаловаться на коллапс, произошедший на Мурманском шоссе вечером, 1 июля. Люди стоят часами в многокилометровой пробке.

Очередное видео дорожного затора опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Как сообщает автор ролика, свободно проехать можно было от села Путилово до деревни Дусьево, дальше начинается пробка, которой не видно конца.

«От Путилово до Дусьево и далее пробка на несколько километров. Перекрыта полоса, а ремонтных работ нет. Стояли 3.5 часа минимум», — рассказывает участник движения по Мурманскому шоссе.

О транспортном коллапсе на участке федеральной трассы «Кола» мы сообщали ранее. Ограничение движения на шоссе было вызвано ремонтными работами.