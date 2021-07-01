«Полоса перекрыта, а ремонтных работ нет»: водители продолжают стоять в пробках на Мурманском шоссе

Автолюбители продолжают жаловаться на коллапс, произошедший на Мурманском шоссе вечером, 1 июля. Люди стоят часами в многокилометровой пробке.
Очередное видео дорожного затора опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Как сообщает автор ролика, свободно проехать можно было от села Путилово до деревни Дусьево, дальше начинается пробка, которой не видно конца.
«От Путилово до Дусьево и далее пробка на несколько километров. Перекрыта полоса, а ремонтных работ нет. Стояли 3.5 часа минимум», — рассказывает участник движения по Мурманскому шоссе.
О транспортном коллапсе на участке федеральной трассы «Кола» мы сообщали ранее. Ограничение движения на шоссе было вызвано ремонтными работами.