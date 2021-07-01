В Ленобласть поступила новая техника для тушения лесных пожаров

Лесные автоцистерны были приобретены в рамках федерально проекта «Сохранение лесов». Новая пожарная техника поступила в управление лесами Ленобласти.

Об этом в четверг, 1 июля рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти. Всего на дежурство заступило пять единиц лесопожарной техники. В их числе лесные автоцистерны.

С начала года регион получил в сумме 23 единицы лесопожарной техники и оборудования. Активное пополнение фонда спецтехники в регионе связано с высокой пожароопасностью в лесистых зонах. В этом году особый противопожарный режим в Ленобласти начал действовать с 11 июня.