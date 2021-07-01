В пятницу, 2 июля на участках семи федеральных трасс в Ленобласти будет затруднено движение. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, фрезерование а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 658 ограничение скорости движения в направлении г. Москвы с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезды к г. Выборг №1 км 0-5; №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом.

— ТрР км 142; км 145; км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка лотков от пыли и грязи механизированным способом;

— км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

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А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

— км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

— км 0-37, ТрР км 10, 15 ,27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;

— км 0-37, ТрР км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

— км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена катафотов;

— км 37-78 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ от пыли и грязи;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

— км 15-57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 100-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 78-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 34-36 (н.н.), ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;

— км 158-165, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия.