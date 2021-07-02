Волонтеры собрали на Вуоксе горы мусора для вывоза

На берегах Вуоксы произошла запутанная история с движениями, клубами и местными жителями. Все хотят вывезти отходы, и в скором времени это произойдет.

Источник: vk.com/prio_info Источник: vk.com/prio_info

По информации волонтёрского движения «Чистая Вуокса», в районе Вуоксы было собрано 50 мешков мусора с 50 стоянок. Столько отходов собрали всего лишь за прошлые выходные.

Мешки с мусором были спрятаны «по кустам», чтобы местные птицы не растащили отходы по округе. Мешки будут вывезены на полигон 10-11 июля по договоренности.

При этом по словам лидера движения Мстислава Жиляева, мониторинг этого года показал очень хорошую тенденцию. Если раньше за выходные только с одной стоянки можно было собрать от 40 до 70 мешков мусора, то в прошлые выходные с одной стоянки получался плюс-минус всего один мешок. Также волонтеры сообщили, что у них украли палатку, оставленную на месте сбора отходов.

— Я очень жду, когда мы сделаем выезд и не сможем найти мусор на стоянках, — написал Мстислав.

Стоит отметить, что эта история зацепила клуб рыбаков «Фишерклуб», так как местные жители, не разобравшись в ситуации, обвинили именно их в бардаке на берегу Вуоксы. Дело в том, что у клуба был туристические выезд в это место, но весь мусор они за собой убрали, о чем свидетельствуют фотографии. Мешки с мусором оставили по просьбе движения «Чистая Вуокса», которые сами вызвались вывезти отходы.

— Мы всегда следим за тем, чтобы после нас не оставалось никакого мусора, а также забираем с собой те отходы, которые находим на местах стоянок, — написал представитель клуба.

Источник: vk.com/prio_info Источник: vk.com/prio_info Источник: vk.com/prio_info Источник: vk.com/prio_info

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На последок скажем, что в скором времени все мешки с мусором будут вывезены с берегов Вуоксы.