Видео: двое из грузовика «Леруа Мерлен» сбросили мусор у дороги возле деревни Озерки 

В сети появилось видео, как жители деревни Озерки Всеволожского района Ленобласти застали двоих из грузовика «Леруа Мерлен» за сбросом мусора на дороге и заставили убраться за собой.

Инцидент произошел поздно вечером 1 июля. Мужчины, бросавшие мусор на обочину, объяснили это тем, что не встретили по пути мусорного контейнера.

Представитель «Леруа Мерлен» в комментариях под видео принес от имени компании извинения за некрасивую ситуацию. Он сообщил, что данный автомобиль принадлежит транспортной компании, которая ранее зарекомендовала себя только с положительной стороны. Водителя уже нашли и сообщили дирекции. Уже отправлен экипаж с грузчиками, чтобы навести там порядок.