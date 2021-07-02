Видео: двое из грузовика «Леруа Мерлен» сбросили мусор у дороги возле деревни Озерки 

В сети появилось видео, как жители деревни Озерки Всеволожского района Ленобласти застали двоих из грузовика «Леруа Мерлен» за сбросом мусора на дороге и заставили убраться за собой.
Инцидент произошел поздно вечером 1 июля. Мужчины, бросавшие мусор на обочину, объяснили это тем, что не встретили по пути мусорного контейнера.
Представитель «Леруа Мерлен» в комментариях под видео принес от имени компании извинения за некрасивую ситуацию. Он сообщил, что данный автомобиль принадлежит транспортной компании, которая ранее зарекомендовала себя только с положительной стороны. Водителя уже нашли и сообщили дирекции. Уже отправлен экипаж с грузчиками, чтобы навести там порядок.
Вам будет интересно
Свалка в Колтушах стала причиной введения режима ЧС в 2020. Её ликвидацией занялись власти Ленобласти. Суд удовлетворил иск эконадзора, обязующий собственника...
24.06.2021 191