В Сертолово при реализации нацпроекта похитили почти 4 миллиона рублей

После проверки прокуратуры Всеволожского района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации нацпроекта «Комфортная среда».

Установлено, что контракт был заключен между МУ «Оказание услуг «Развитие», которое действовало от имени администрации Сертолово, и компанией «Версалия», финансирование которого осуществлялось в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В результате из оплаченных за выполненные работы 10 млн 350 тысяч рублей не менее 3 млн 922 тысяч было похищено.

Прокуратура считает, что это произошло «при попустительстве должностных лиц органов местного самоуправления».

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Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура.