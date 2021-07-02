Фото: в Петербурге пчелы построили собственный «Лахта Центр»

Автор: Гузель Галимова
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Петербуржцы из жилого комплекса «Шуваловский» нашли у себя во дворе пчелиный улей причудливой формы.

Пчелиный рой облепил саженец молодого дерева. Улей похож на башню высотой 50 сантиметров. В комментариях под фото жители шутят, что пчелы решили построить свой «Лахта Центр Кукурузина».

Фото: в Петербурге пчелы построили собственный «Лахта Центр» пчелы, Петербург
Фото: в Петербурге пчелы построили собственный «Лахта Центр» пчелы, Петербург
Фото: в Петербурге пчелы построили собственный «Лахта Центр» пчелы, Петербург
Источник: Наша Каменка | Приморский район, ВК

На место уже прибыли сотрудники коммунальных служб.

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Фото: в Петербурге пчелы построили собственный «Лахта Центр» пчелы, Петербург
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