В Ленобласти полиция задержала водителя, который во время дорожного конфликта выстрелил в машину оппонента из пиротехнического устройства. Возбуждено уголовное дело.

Дорожный конфликт произошел вечером 1 июля на Мурманском шоссе, на выезде из Петербурга. Спустя 20 минут после обращения в полицию на 27 километре трассы «Кола» был задержан 25-летний житель Всеволожска.

У него было изъято пиротехническое устройство. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемый задержан на двое суток, сообщили в ГУ МВД.