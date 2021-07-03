Сосновый Бор станет столицей Ленобласти в 2023 году

Сосновый Бор станет столицей Ленобласти на год — его очередь придет в 2023 году.

Всего было семь претендентов. Среди них Бокситогорск, Волхов, Кировск, Кириши и Луга. Через два года — в 2023 году — День образования Ленинградской области пройдет в Сосновом Бору.

Статус “столицы” в этом году сохраняет Всеволожск. В 2022 году это звание перейдет Тосно.

Напомним, Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. Теперь высшие должностные органы государственной власти будут находиться не только в Петербурге, но и в Гатчине.