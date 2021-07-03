Опубликован календарь с лучшими днями для рыбалки в июле на территории Ленобласти

В «Леноблводоканале» отметили, что второй летний месяц – непопулярный период для рыбалки.

Как правило, июль — самый жаркий летний месяц. И рыба старается держаться теневых мест, часто прячется в густой траве и в местах выхода холодных ключей. Поэтому лучшее время для рыбалки — раннее утро, когда начинает светать.

Несмотря на это, самый лучший клев ждет рыбаков 1 и 2, 18-20, 30 и 31 июля. Средний клев будет 3-6, 13-17, 21, 26-30 июля. Лучше не выезжать на рыбалку 7-12, 22-26 июля. В эти даты клева не будет.

Напоминаем, что перед тем как отправиться на рыбалку, ознакомьтесь с правилами рыболовства в регионе.