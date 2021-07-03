В правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь

Российское правительство вынесло отрицательное заключение по законопроекту о налоге на роскошь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Партия «Справедливая Россия» предлагала ввести налог на роскошь с 2022 года. Согласно инициативе, налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей.

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Причиной отказа в принятии законопроекта стало то, что имущество «уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)». В итоге получилось бы, что роскошь облагалась бы налогом дважды.