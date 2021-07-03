Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе

Россияне перечислили основные раздражающие факторы их работы. 23% работников раздражает низкая зарплата и ее несвоевременная выплата, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

16% бесит необходимость работать сверхурочно при отсутствии оплаты переработок, 14% — жара или холод в офисе и отсутствие кондиционера. 12% опрошенных раздражает теснота или формат опенспейса, 10% — невозможность нормально пообедать из-за отсутствия в офисе кухни, столовой или холодильника.

Вам будет интересно В Петербурге непривитым медработникам откажут в выплатах за заражение COVID-19 на работе Единовременные выплаты за заражение COVID-19 на работе будут получать только те медработники и водители скорой помощи, которые прошли вакцинацию. Опубликован... 02.07.2021 155

Кроме того, 6% сотрудников с трудом выносят общительных коллег, 5% – начальника-самодура, а 3% страдают от отсутствия комфорта в туалетной комнате.