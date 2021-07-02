В Петербурге непривитым медработникам откажут в выплатах за заражение COVID-19 на работе

Единовременные выплаты за заражение COVID-19 на работе будут получать только те медработники и водители скорой помощи, которые прошли вакцинацию. Опубликован проект постановления.

Ранее в Петербурге врачи и водители автомобилей скорой помощи получали выплаты в размере 300 тысяч рублей, если заболевали коронавирусом на работе. Теперь такая поддержка будет распространяться только на вакцинированных медработников.

По последним данным за 2021 год, выплаты по 300 тыс. рублей получили более 10 тысяч медработников, а в миллион рублей — семьи 20 медиков, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма выплат превысила 3,1 млрд.

Тем временем прививку от коронавируса сделали уже 252 373 жителя Ленобласти. Полностью вакцинацию завершили 190 728 человек. Ранее мы публиковали адреса, где можно пройти вакцинацию в регионе.