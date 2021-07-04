В Петербурге 15 спасателей тушили входную дверь квартиры

В ночь на 4 июля стало известно о пожаре в доме по улице Руднева в Выборгском районе Петербурга. На вызов выехало три единицы техники и 15 человек личного состава.

Об этом утром, 4 июля сообщает Петербургский дневник. Информация о пожаре спасатели получили около 03:38 ночи. Выехав на место происшествия, стало понятно, что в доме на лестничной площадке загорелась входная дверь. В итоге из-за пожара обгорела обстановка на площади двух квадратных метров.

«04 июля в 03:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, улица Руднева, дом 19, корпус 1», – рассказали в пресс-службе МЧС.

Пожар был потушен спустя 30 минут. Информации о пострадавших не поступало.