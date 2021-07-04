В Лужском районе из озера достали труп неизвестного мужчины

Утопленника обнаружили рядом с деревней Полоски Осьминского сельского поселения. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели человека.

Тело было обнаружено с сильными гнилостными изменениями у берега в 500 метрах от деревни Полоски Ленинградской области, сообщает портал 78 со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что умершему было около 35-45 лет. Тело направили в морг для установления причины смерти.

За последние несколько дней это не первый подобный случай. Ранее мы сообщали, что сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург в четверг, 1 июля из Невы достали труп неизвестного.