Видео: столп пламени вырывается из квартиры на Пионерской в Петербурге

Очевидцы сообщают о крупном квартирном пожаре в доме по улице Пионерская в Петербурге.

О происшествии сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург утром, 4 июля.

«В четырехкомнатной коммунальной квартире выгорели комната площадью 20 квадратных метров и коридор площадью 15 квадратных метров. В 09:35 ранг пожара был повышен до второго», — сообщают в ведомстве.

К ликвидации ЧП привлечено 14 единиц техники и 55 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Петербурге 15 спасателей тушили входную дверь квартиры.