В Мурино еду начали доставлять роботы на колесах

Местные жители делятся кадрами необычного доставщика еды в Мурино. Опознавательных знаков в виде логотипа известных сервисов доставки на «курьере» не было.

Несколько, так называемых, «Роверов» было замечено в городе Мурино. Судя по кадрам, роботы не испытывают особых сложностей в работе и спокойно ездят по окрестностям города.

В сети предполагают, что роботы-доставщики принадлежат сервису «Яндекс. Доставка». О запуске таких беспилотников компания сообщала еще в декабре прошлого года.