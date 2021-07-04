В Мурино еду начали доставлять роботы на колесах

Автор: Анастасия Щербакова
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Местные жители делятся кадрами необычного доставщика еды в Мурино. Опознавательных знаков в виде логотипа известных сервисов доставки на «курьере» не было.

В Мурино еду начали доставлять роботы на колесах яндекс, роботы, Мурино, Ленобласть, Доставка в Ленобласти
В Мурино еду начали доставлять роботы на колесах яндекс, роботы, Мурино, Ленобласть, Доставка в Ленобласти

Несколько, так называемых, «Роверов» было замечено в городе Мурино. Судя по кадрам, роботы не испытывают особых сложностей в работе и спокойно ездят по окрестностям города.

В сети предполагают, что роботы-доставщики принадлежат сервису «Яндекс. Доставка». О запуске таких беспилотников компания сообщала еще в декабре прошлого года.

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В Мурино еду начали доставлять роботы на колесах яндекс, роботы, Мурино, Ленобласть, Доставка в Ленобласти
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