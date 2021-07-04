Видео: спасенный тюлененок Малюська учится ловить рыбу

«Фонд друзей балтийской нерпы» поделился забавным видео, где малыш-тюлень резвится в бассейне и ловит добычу.

Видео разместили в сообществе ВК Спасение тюленей 699-23-99 в воскресенье, 4 июля.

«Малюська со станции Ладожское озеро учится ловить рыбку. К сожалению, пока не можем перевести нерпиков на улицу из-за жары. Не хотим рисковать», — пишут сотрудники центра.

Ранее мы делились кадрами необычного жилища аистов в деревне Попковая гора в Сланцевском районе. В качестве жилища мама-аист выбрала столб линий электропередач.