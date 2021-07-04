На Филиппинах разбился военный самолет, где находилось 92 человека

Крушение самолета ВВС Филиппин произошло в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Известно что в катастрофе чудом выжило 40 человек.

Фото: Phil News Agency Фото: Phil News Agency

О крушении самолета заявил командующий ВС республики Сирилито Собеджана. Об этом сообщает агентство ТАСС в воскресенье, 4 июля.

Катастрофа произошла в 11:30 по местному времени (06:30 по МСК). На данный момент известно о 40 выживших. Сообщается о 17 погибших. Судьба остальных пассажиров пока неизвестна.

Согласно информации ВВС страны, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего потерпел крушение.