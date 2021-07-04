Пожар в коммунальной квартире произошел утром, 4 июля в Петроградском районе Петербурга. К ликвидации ЧП было привлечено 14 единиц техники и 55 человек личного состава.

Появились данные о пострадавших при пожаре в коммунальной квартире на Пионерской улице Санкт-Петербурга. Пока известно об эвакуации 5 человек. Из них медицинская помощь понадобилась мужчине и женщине. У обоих было диагностировано отравление угарным газом. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на свои источники.

По информации Невских новостей пламя локализовали в 10:00. Пожару присвоили ранг 1-БИС.

На данный момент официальных сведений от профильных служб о точном количестве пострадавших и причинах ЧП не поступало.

Видео с места происшествия мы публиковали ранее. Огонь охватил комнату площадью 20 квадратных метров и коридор площадью 15 квадратных метров в квартире на Пионерской улице в Петербурге.