Автомобилист заявил, что загорать люди приехали не на пляж, а на земли Министерства обороны РФ.

В Ломоносовском районе Ленобласти возле Шепелевского маяка мужчина на джипе решил устроить заезд прямо посреди отдыхающих. Короткое видео с места событий опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Автомобилист заявил, что загорать люди приехали не на пляж, а на земли Министерства обороны РФ. Об этом сообщили очевидцы.