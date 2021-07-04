Автомобилист заявил, что загорать люди приехали не на пляж, а на земли Министерства обороны РФ.
В Ломоносовском районе Ленобласти возле Шепелевского маяка мужчина на джипе решил устроить заезд прямо посреди отдыхающих. Короткое видео с места событий опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Автомобилист заявил, что загорать люди приехали не на пляж, а на земли Министерства обороны РФ. Об этом сообщили очевидцы.
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