У курьера отобрали телефон и еду, которую он должен был доставить. Напоследок хулиганы брызнули доставщику в лицо из перцового баллончика.

В Колпино, на улице Тверской, около 4:00 утра произошло нападение на курьера. Группа пьяных молодых людей отобрала у доставщика телефон и еду, которую он должен был доставить. Напоследок хулиганы брызнули курьеру в лицо из перцового баллончика.

Полиция разыскивает четверых парней и одну девушку, совершивших нападение. Видеозаписью поделились ЛенТВ24.