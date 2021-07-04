У курьера отобрали телефон и еду, которую он должен был доставить. Напоследок хулиганы брызнули доставщику в лицо из перцового баллончика.
В Колпино, на улице Тверской, около 4:00 утра произошло нападение на курьера. Группа пьяных молодых людей отобрала у доставщика телефон и еду, которую он должен был доставить. Напоследок хулиганы брызнули курьеру в лицо из перцового баллончика.
Полиция разыскивает четверых парней и одну девушку, совершивших нападение. Видеозаписью поделились ЛенТВ24.
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