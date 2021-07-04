Пообщаться с родителями призывники смогли только по телефону.

На территории соединений и воинских частей Западного военного округа в Ленобласти прошла присяга более 150 военнослужащих. Торжественные мероприятия состоялись во время тяжелой эпидемиологической обстановки — допуск родителей на территории соединений был ограничен.

Пообщаться с родителями военнослужащие смогли только по телефону.

В местах построения личного состава была заблаговременно проведена специальная обработка с использованием войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

В ближайшее время призывники займутся освоением программы одиночной подготовки: выполнения строевых приемов, физических упражнений и нормативов, а также совершенствование навыков ведения огня из стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.