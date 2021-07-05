Осторожнее с вкладами: кооператив «Юнион Финанс» занимается нелегальной деятельностью

Организация включена в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности.

Жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти просят быть осторожными прежде, чем вкладывать свои средства в потребительский кооператив «Юнион Финанс».

Банк России включил компанию в список организаций с признаками нелегальной деятельности.

— Потребительское общество «Юнион Финанс» активно привлекает деньги у населения, обещая повышенные проценты. На своем сайте компания заявляет об инвестициях в сельское хозяйство, автотранспортные средства и финансовые активы. Подобные организации по закону не имеют права на привлечение денег у физических лиц на условиях срочности, возвратности и платности. Такую деятельность могут вести только банки с лицензией Банка России, — сообщили в ведомстве.

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Стоит отметить, что в настоящее время в списке нежелательных компаний включено около 2 тыс. организаций и интернет-проектов, сведения о которых можно найти по любым реквизитам. Список регулярно обновляется. Он содержится на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».