В Приозерске были замечены дикие кабаны — видео

Животные мирно прогуливались по улицам города.
В сообществе ПРИОЗЕРСК — ИНФО появилось видео, на котором дикие кабаны гуляют по улицам города.
Отмечается, что животные были замечены у магазина «Марианна».
Комментаторы предположили, что кабаны заблудились и ищут путь обратно в лес.
Основные правила, если вы встретили кабана:
- При появлении признаков зверя (следы, разрытая земля) осторожно обойти это место.
- Если вепрь предпринял атаку, убежать от него не удастся. Достаточно влезть на ближайшее дерево.
- При появлении в лагере животных вспугнуть их, громко стуча посудой или выстрелом вверх сигнальной ракетой.
- Если вепрь бежит непосредственно на человека, а деревья рядом отсутствуют, рекомендуется в момент нападения резко увернуться в сторону. Кабан — мощное, но неповоротливое животное. По инерции оно пробежит еще несколько метров. Далее нужно постепенно отходить в сторону какого-либо укрытия или дерева.
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25.06.2021 576