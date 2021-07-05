На собственном ремне: в Репино на спортплощадке нашли висельника

На теле мужчины нет внешних признаков насильственной смерти.

По информации издания «Оперативное прикрытие», утром 3 июля на Приморском шоссе, у дома 441-б был обнаружен повешенный мужчина.

Тело погибшего висело на ремне на баскетбольном щите.

Отмечается, что на вид мужчине 30-35 лет, европейский тип лица. В одежде нашли мобильный телефон.

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В правоохранительных органах сообщили, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.