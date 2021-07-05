«Чистые леса»: в Ленобласти убрали 67 тысяч кубометров отходов

Автор: Анастасия Щербакова
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В лесах области убрано еще 67 тысяч кубометров мусора
Фото: администрация Ленобласти

В регионе усилят дальнейшую борьбу с образованием свалок и размещением отходов — нарушителей будут ощутимо штрафовать, конфисковывать спецтранспорт и арестовывать личные счета.

Эконадзор и комитет по природным ресурсам Ленобласти объединились в усилиях по очистке зеленых территорий региона. Сотрудников комитета по природных ресурсам ликвидировали свалки по объему размещенного мусора до 15 кубометров на землях лесного фонда. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

На счету эконадзора 67 102 кубометров брошенных отходов, что в количественной величине равняется 524 свалкам, зарегистрированным в реестре. Стоит отметить, что в первом полугодии 2020 года вывезли около 12,6 тысяч отходов.

В регионе усилят дальнейшую борьбу с образованием свалок и размещением отходов — нарушителей будут ощутимо штрафовать, конфисковывать спецтранспорт, и арестовывать личные счета.

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