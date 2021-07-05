В Киришском районе садоводство атаковали дикие кабаны

Во время прямой линии к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко обратилась местная жительница садоводства «Жилищник» с необычной просьбой — помочь избавиться от назойливых кабанов.

«Александр Юрьевич! Нас атаковали кабаны! Два дня назад весь огород перепахали, всю клубнику съели, картошку….», — цитирует Online47 несчастную пенсионерку.

Глава региона, выслушав жалобу женщины, уже дал поручение Комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира решить данный вопрос. Скорее всего, будет прорабатываться вариант по безлицензионному отстрелу кабанов в районе в связи с увеличением их популяции.

«Рекрутируем егерей с ближайших охотничих хозяйств», — отметил глава региона.

Ранее мы писали, что в Приозерске были замечены дикие кабаны. Животные мирно прогуливались по улицам города.