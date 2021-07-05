В Ломоносовском районе из воды достали тело молодого человека

Автор: Анастасия Щербакова
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Трагедия произошла рядом с деревней Таменгонт Ломоносовском районе. Погибшим оказался 24-летний молодой человек.

В Ломоносовском районе из воды достали тело молодого человека утонул, спасатели, мчс, ЛенобластьФото: Online47
В Ломоносовском районе из воды достали тело молодого человека утонул, спасатели, мчс, ЛенобластьФото: Online47

О происшествии сообщает портал Online47 в понедельник, 5 июля. Тело молодого человека вытащили из воды минувшим днем, 4 июля у деревни Таменгонт из местного карьера.

Поисками утонувшего парня занимались спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. Ведомство сообщило, что его доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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04.07.2021 217
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