Трагедия произошла рядом с деревней Таменгонт Ломоносовском районе. Погибшим оказался 24-летний молодой человек.

Фото: Online47 Фото: Online47

О происшествии сообщает портал Online47 в понедельник, 5 июля. Тело молодого человека вытащили из воды минувшим днем, 4 июля у деревни Таменгонт из местного карьера.

Поисками утонувшего парня занимались спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. Ведомство сообщило, что его доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.