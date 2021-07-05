В Ленобласти реализация проектов, связанных с промышленностью, позволила региону оказаться в двадцатке лучших по всей стране. Результаты рейтинга привел Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2021».

Об этом сообщает в официальном Telegram-аккаунте Минпромторг РФ в понедельник, 5 июля.

Ленобласть заняла 14-е место в рейтинге по итогам 2020 года. Результаты были презентованы Министерством промышленности и торговли России в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021», которая прошла в Екатеринбурге.

Отмечается, что индекс промышленного производства в регионе составил 98,6%, что соответствовало общероссийской характеристике промышленности. По результатам прошлого года индекс в обрабатывающих производствах составил 100,2%. При этом с начала 2021 года рост индекса составил 106,3%.