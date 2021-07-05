Детям ленинградской клинической больницы передали символ ЕВРО-2020

Символ Чемпионата Европы по футболу — большой футбольный мяч передали в Ленинградскую областную детскую клиническую больницу. Решение о передаче подарка приняло УЕФА и Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Спортивный подарок для юных пациентов лично принял главный врач клинической больницы Александр Окунев от директора спортивной школы «Ленинградец» Игоря Наумова.

«Чудо бывает в нашей жизни, и это чудо приходит к нам в детскую областную больницу. Этот мяч — большая таблетка радости. Это символ спорта и здоровья, который в нашу больницу передали для всех детишек Ленинградской области», — поделился Александр Окунев, главный врач Ленинградской областной детской клинической больницы.