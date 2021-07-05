В Москве начали тестировать вакцину «Спутник V» на подростках

В Москве стартуют клинические исследования российской вакцины для ребят возрастом от 12 до 17 лет. Прививать подростков будут «Спутником V», но в меньшей дозе.

Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Как отмечает чиновница, тестирование будет проходить на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени Башляевой.

На данный момент первые добровольцы в количестве ста ребят уже проходят медицинское обследование перед вакцинацией. Согласно информации с официального сайта мэра Москвы, клиническое исследование будет длится год.