Подавляющее число петербургских водителей заявили, что соблюдают ПДД

В Санкт-Петербурге 94 % автолюбителей считают, что хорошо ведут себя на дороге и не нарушают правила дорожного движения. Об этом стало известно в ходе опроса.

Портал Мегаполис поделился интересными результатами опроса водителей на предмет соблюдения ПДД. Так, выяснилось, что 61 % горожан ответили, что соблюдают все правила. 33% автолюбителей выбрали ответ «Скорее соблюдаю ПДД, чем нет».

Среди несоблюдающих предписанные правила признались 6 % — из них 4% приходится на водителей, которые нарушают, но не часто, и 2 % являются злостными нарушителями порядка на дороге.

Тем временем, в Петербурге за один вечер произошло три ДТП с «перевертышами». Об этом мы писали ранее.