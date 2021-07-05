Лесной пожар у Соснового Бора попал на видео

Очевидцы засняли на видео клубы дыма, исходящие из лесной зоны в районе ж/д переезда «68 километр».
Видеоматериал разместили в группе Мой Сосновый Бор вечером, 5 июля.
Причины пожара на данный момент неизвестны. Экстренных служб на месте возгорания замечены не были. В комментариях к публикации пользователи отмечают, что в данном районе добывают песок. Вероятно, на месте добычи могло пойти что-то не так.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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