Во Всеволожском районе начался ремонт дороги на Медный Завод

Во Всеволожском районе ведется ремонт дороги Елизаветинка – Медный Завод в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По словам главы комитета по дорожному хозяйству Дениса Седова, ремонтируются 12 километров дороги от перекрестка с Выборгским шоссе до поворота на Агалатово. Обновляется покрытие дороги, заменяются водопропускные трубы, устанавливаются новые дорожные знаки.

Согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги», к 2030 году будет значительно увеличено количество региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что на ремонт дорог Ленинградской области из федерального бюджета выделили полмиллиарда рублей.