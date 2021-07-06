Во Всеволожском районе начался ремонт дороги на Медный Завод

Во Всеволожском районе ведется ремонт дороги Елизаветинка – Медный Завод в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
По словам главы комитета по дорожному хозяйству Дениса Седова, ремонтируются 12 километров дороги от перекрестка с Выборгским шоссе до поворота на Агалатово. Обновляется покрытие дороги, заменяются водопропускные трубы, устанавливаются новые дорожные знаки.
Согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги», к 2030 году будет значительно увеличено количество региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии.
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06.07.2021 73
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