На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 6 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 123,124,134 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины;

км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 11 (Тосно) ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, замена бетонных конструкций;

км 11-13 (Тосно) ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 129-130 ограничение скорости движения в направлении г. Кировска с 08:00 до 19:00, замена пешеходного ограждения.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 130-159, подъезд №1 км 0-6, подъезд №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 142-143, 145-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 122-128 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 9-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 44-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):