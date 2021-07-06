На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 6 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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05.07.2021 99
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 123,124,134 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины;
- км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 11 (Тосно) ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, замена бетонных конструкций;
- км 11-13 (Тосно) ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 129-130 ограничение скорости движения в направлении г. Кировска с 08:00 до 19:00, замена пешеходного ограждения.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 130-159, подъезд №1 км 0-6, подъезд №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 142-143, 145-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 122-128 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 9-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 44-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 31-38 (н. н.), ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;
- км 158-167, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).