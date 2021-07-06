В Ленобласти активно внедряется комфортная среда, система «Говорящий город» и карта «Тройка»

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 5 июля к Александру Дрозденко обратились с вопросом о доступной и комфортной среде для людей с ограниченными возможностями.

«Вопрос прозвучал из Всеволожского района, но понимаю, насколько он волнует всех жителей Ленинградской области, в каком бы районе они не жили», – отметил депутат Законодательного собрания Вадим Густов

По словам Густова, доступная и комфортная среда – направление, которым занимаемся постоянно в рамках специальной программы. И ни один проект благоустройства на сегодняшний день невозможен без выполнения требования доступности.

«Особое внимание обращаем на это, налаживаем системную, планомерную работу, которая складывается из активного взаимодействия с руководителями на местах», – рассказал Вадим Густов

Ежегодно ленинградцы голосуют за лучшие проекты благоустройства, а они предусматривают и доступность для маломобильных групп населения. В регионе разработана и законодательно утверждена соответствующая «дорожная карта». А людям на местах доверено определять самые проблемные моменты: указывать «систему координат» – наиболее проблемные населенные пункты и адреса.

Например, в администрации Сланцевского района рассказали о том, что участники молодежного губернаторского отряда «МИГ» облагородили территорию возле домов.

Во время прямой линии 5 июля к главе региона обратились жители Приозерского, Киришского, Гатчинского и Тосненского района. Отвечая на вопрос жителя Всеволожского района, губернатор пообещал, что система «Говорящий город» будет внедряться по всей Ленинградской области. Кроме того, он сообщил, что очень скоро в регионе появится карта «Тройка», а в общественном транспорте остановки будут озвучиваться. Соглашение о действии на территории региона транспортной карты «Тройка» было подписано на проходившем недавно Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).