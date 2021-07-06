Глава комитета Госстройнадзора возглавил Леноблгосэкспертизу

Денис Горбунов по собственному желанию покинул пост главы комитета Государственного строительного надзора и государственной экспертизы

Денис Горбунов занял должность руководителя ГАУ «Леноблгосэкспертиза», а его место Госстройнадзоре временно занял заместитель председателя комитета — начальник департамента государственного строительного надзора Алексей Абузов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, следователи предъявили обвинение заместителю председателя Госстройнадзора Ленобласти Дмитрию Лобановскому в получении взятки, суд в Петербурге избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Лобановский признался, что в декабре 2020 года получил 500 тысяч рублей от посредника за выдачу разрешения фирме «Пони» на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Виллозском сельском поселении.