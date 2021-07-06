На учениях НАТО заметили «двойника» Зеленского

На военных учениях Sea Breeze в акватории Черного моря заметили человека, который визуально очень похож на президента Украины Владимира Зеленского.
Человек на фотографии является членом экипажа итальянского надводного судна Virginio Fasan, которое участвует в военных учениях, организованных Североатлантическим Альянсом.
«На снимке не Зеленский, а итальянский матрос, как две капли воды похожий на украинского президента», – сообщается в telegram-канал «Политика Страны».
Вам будет интересно
Сотрудник тематического сайта Geneanet.org Тим Доулинг составил генеалогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил...
28.01.2021 6571
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что автобусное сообщение «Хельсинки – Петербург» может возобновиться с 15 июля.