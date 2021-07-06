На учениях НАТО заметили «двойника» Зеленского

На военных учениях Sea Breeze в акватории Черного моря заметили человека, который визуально очень похож на президента Украины Владимира Зеленского.

Человек на фотографии является членом экипажа итальянского надводного судна Virginio Fasan, которое участвует в военных учениях, организованных Североатлантическим Альянсом.

«На снимке не Зеленский, а итальянский матрос, как две капли воды похожий на украинского президента», – сообщается в telegram-канал «Политика Страны».

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