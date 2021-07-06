Автобусное сообщение «Хельсинки – Петербург» может возобновиться с 15 июля

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя латвийской компании-перевозчика Ecolines Андрея Волкова.
Латвийский перевозчик планирует возобновить регулярное автобусное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом с 15 июля 2021 года.
«Отправления будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам с последующим постепенным переходом на ежедневный график отправления», – рассказал Андрей Волков
Совершать поездки смогут граждане, имеющие разрешительные документы стран отправления и прибытия. Цена билета в один конец составит около 2,7 тысячи рублей.
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